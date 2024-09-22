Yasa tanımazlık halkı isyan ettirdi!

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024, 15:16 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024, 15:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi, patlama tehlikesi, heyelan riski ve mahkeme kararına rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devan ediyor. Öte yandan belediye çöplüğe yakın bir yerde bulunan Evka- 5, İnönü ve Uğur Mumcu mahalleleri arasında kalan orman vasfını yitirmiş bölümü de içine alarak çöp döküm alanını genişletti.







Çiğli'de yaşayan binlerce vatandaş, mahkeme kararları ve heyelan riskine rağmen Harmandalı'na çöp dökmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti. Harmandalı İnönü Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, üzerinde "Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun" yazan pankart açtı. Buradan yürüyüşe geçen grup yol boyunca "Büyükşehir şaşırma sabrımızı taşırma", "Mahkeme kararları uygulansın, Harmandalı çöplüğü kapatılsın" şeklinde sloganlar attı.



Yürüyüş sonrası muhtarlar adına basın açıklamasını okuyan Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mürvet Karakoç şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin en güzel ilçelerinden olan Çiğli'mizde haklı davamızda, hak mücadelemize devam etmek için bir yürüyüş başlattık. Bu yürüyüş onlarca yıldır hakkı çiğnenen, görmezden gelinen ve tehlikelerle baş başa bırakılan Çiğlilerin ortak sesi olarak İzmir tarihine mühür vurma hareketidir. Bugün burada bundan 32 yıl önce sadece 15 yıllığına kurulan katı atık toplama alanının onlarca yıldır sürdürüldüğünü ve hemşerilerimizin geleceğinin karartıldığını haykırmak için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.







HAKSIZLIK SON BULSUN



32 yıllık haksızlığın son bulmasını istediklerini belirten Karakoç, "Çiğli'de kurulu olan Atık Toplama Merkezi haddini doldurmuş, artık kullanılamaz hale gelmiştir. Merkezde metan gazı sınırları en yüksek seviyelere ulaşmış, kent ve insan sağlığını azami şekilde tehdit etmektedir. Çöplerden yükselen koku tüm ilçemize yayılmış, dayanılmaz bir seviyeye ulaşmıştır. Bilimsel olarak yapılan bütün tahlil ve tetkiklerde elde edilen veriler tamamen yaşam hakkımıza kastedildiğini göstermektedir. Fakat yasa ve bilimsel verileri görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçemizde hâlâ yeni çöp alanları açmakta, arazi sahiplerinin topraklarını zorla istimlak etmek istemekte ve hayvancılıkla uğraşan halkımızı işinden etmek için çaba sarf etmektedir" diye konuştu.







BAŞKALDIRIYORUZ



Sabah'ta yer alan habere göre, Çöp merkezi yüzünden Çiğli'nin afet bölgesi ilan edilip yapılaşmasının durdurulduğunu belirten Muhtar Mürvet Karakoç, "Bizler artık Çiğli'mizin tertemiz topraklarında ve çiçek açan dağlarında çöp istemiyoruz. İlçemizde metan gazı patlamaları riskiyle yaşamak istemiyoruz. Bizler Çiğli'mizde sağlıklı nefes alıp huzurla ve güvenle yaşamak istiyoruz" diye konuştu.