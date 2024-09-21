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Görüntülere 10 milyon isteyen çete yakayı ele verdi
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Görüntülere 10 milyon isteyen çete yakayı ele verdi

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 22:22

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kadın, evinde kaldığı erkeğin müstehcen görüntülerini çekerek 10 milyon lira istedi. 3 kişilik şebeke, mağdur adamın şikayetiyle "Şantaj Operasyonu" ile çökertildi. Şebekenin başka kurbanlarının da olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, şüphelilere ait dijital materyalleri incelemeye aldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde M.K. (47), sosyal medyadan tanıştığı ve A.Ç. rumuzlu bildiği kadınla bir müddet yaşadı. Evindeki 8 bin lirası kaybolan M.K., bunun üzerine A.Ç.'yi aradı.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİN ELİMDE
A.Ç.'nin, "Elimde çıplak görüntülerin var. 10 milyon TL vermezsen tüm akrabaların görür" tehdidinde bulunması üzerine M.K., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Bismil Asayiş Büro ekipleri, şüpheli A.Ç. isimli kadının aslında S.B. (29) olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile adım adım takibe alınan S.B., önceden seri numaraları alınmış 2 milyon liralık ön ödemenin teslimi için M.K. tarafından polisin belirlediği bir iş yerine davet edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
S.B isimli kadın, buluşma yerinde 2 milyon TL parayı alıp ayrılacağı esnada Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş büro ekiplerince üzerindeki ruhsatsız tabanca ile gözaltına alınan S.B., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

ŞEBEKENİN 2 ÜYESİ DAHA GÖZALTIN ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren polis şebekenin diğer üyeleri R.H. ve H.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şebekenin başka kurbanlarının da olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, şüphelilere ait dijital materyalleri incelemeye aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen S.B., R.H. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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