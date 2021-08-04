Haberler Haber Videoları Muğla Milas'ta son dakika! Kemerköy Termik Santrali'nde alarm! Alevlerle santral arası mesafe 500 metreye indi!

Muğla Milas'ta son dakika! Kemerköy Termik Santrali'nde alarm! Alevlerle santral arası mesafe 500 metreye indi!

Muğla Milas'ta son dakika! Kemerköy Termik Santrali'nde alarm! Alevlerle santral arası mesafe 500 metreye indi!
04.08.2021 16:54 - Son Güncelleme: 04.08.2021 16:54
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Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı, Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaştı. Alevlerle santral arası mesafe 500 metreye indi Termik santral tahliye edildi.


Milas'ta 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla kaplandığı görüldü.
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