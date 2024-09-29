SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yangına banyoda yakalandı
Haberler Haber Videoları

Yangına banyoda yakalandı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:03 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 00:04

Elektrik panosundan çıkan yangında bir kişi köpekleri ile birlikte dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangına banyoda yakalanan vatandaş ile köpekleri dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, 21.30 sıralarında Mustafa Paşa mahallesi Şehit Ömür Ergül caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Elektrik panosundan başlayan yangın sebebiyle evi dumanlar sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında banyoda olduğu öğrenilen bir kişi ve köpekleri dumandan etkilendi. Maske takılarak evden çıkartılan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Köpekler de itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail Lübnan'da saldırıları genişletecek
28.09.2024Cumartesi
Yakın arkadaşı günler önce Nasrallah'ı uyardı: İran seni sattı
28.09.2024Cumartesi
Yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı
28.09.2024Cumartesi
Evde çıkan yangın içindeki çocukları komşuları kurtardı
28.09.2024Cumartesi
Serhat Akın olayındaki tüm şüpheliler yakalandı
28.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Ahu Tuğba’nın naaşı Türkiye’de! Kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı! 07:43
Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Sözlerini Açıkladı!
27.09.2024Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı güldürdü! 04:30
Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar!
28.09.2024Cumartesi
Manisa’da skandal olay! Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu 00:32
Namaz kıldıran imama plastik tabure ile vurdu
28.09.2024Cumartesi
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA