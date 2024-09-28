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Yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı
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Yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 22:54

Batman'da M.K., 'yol verme' tartışmasında otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, M.K. gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Batman'da bir sürücünün motosikletliye çarpıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akan trafikte bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü M.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. M.K., yan şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı, M.K. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavisi sonrası M.K. hakkında şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin plakasından tespit ettiği M.K., polise teslim oldu. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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