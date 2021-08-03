Yangın! Uşak Çokkozlar'da orman yangını! Rüzgar alevleri körüklüyor! Son durum ne?

Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisinde çıkan yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.