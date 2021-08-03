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Denizli Buldan'da orman yangını kontrol altına alındı

Denizli Buldan'da orman yangını kontrol altına alındı
03.08.2021 13:52 - Son Güncelleme: 03.08.2021 13:54
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Denizli Buldan orman yangını son dakika! Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde yeni bir yangın başladı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın çok büyümeden kontrol altına alındı.


Denizli'nin Buldan ilçesi Süleymanlı ve Alandız Mahallerinin arasında öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Edinile bilgilere göre; duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ve zarar gören alanın tespiti yapılacak inceleme netlik kazanacağı öğrenildi.
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