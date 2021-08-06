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Yanan ormanlar nasıl ağaçlandırılacak? 3 yöntem kullanılacak

Yanan ormanlar nasıl ağaçlandırılacak? 3 yöntem kullanılacak
06.08.2021 12:51 - Son Güncelleme: 06.08.2021 12:52
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Yanan ormanlar nasıl ağaçlandırılacak? Türkiye'de yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınlarının ardından herkesin merak ettiği soru "Yanan ormanlar nasıl ağaçlandırılacak?" Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, yanan orman alanlarının arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntemle ağaçlandırılacağını söyledi. Yüzer, "Doğal haline bırakacağımız bitki örtüsü, yangından sonraki ilk yağmurlardan sonra tekrar sürgün verme suretiyle yeşillenmeye başlayacaktır. Tohumlar 1 yıl içinde çimlenerek 3-5 yıl içinde belli boya ulaşarak, sahanın yeşil örtü ile kaplanmasını sağlayacaktır. Fidanlar ile de saha 3-5 yıl içinde yeşil örtüye bürünecektir" dedi.


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