Yalova'da DEAŞ operasyonu: 26 tutuklama
Son dakika haberi... Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları sonrasında kentin birçok noktasında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. 42 gözaltının yaşandığı soruşturmada adli mercilere sevk edilen 26 zanlı tutuklandı.
29 Aralık 2025 tarihinde gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 26'sı tutuklanırken 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
