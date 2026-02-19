Muhalefet neden dini kurumları hedef alıyor | İsmail Öz'den "Hafıza yarılması" ve "Batı kompleksi" analizi
Tarihçi Sosyolog İsmail Öz; muhalefetin ve belirli sivil toplum kuruluşlarının Kur'an kurslarını ve dini değerleri hedef almasının temel sebebini A Haber canlı yayınında analiz etti. Sosyolog Öz değerlendirmeleri ışığında durumu ''Kendilerini "çağdaşlığın merkezi" olarak gören ve toplumu Batı prizmasından okuyan "hafıza yarılması" yaşamış bir zihniyetin ötekileştirme çabasıdır.'' diye nitelenirdi.