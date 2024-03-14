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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 11:20

Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu "Hatırlamıyorum" dedi!

İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu. 2019'da İhtiyaç sahibi çiftlere haftada bir ücretsiz düğün ve sosyal konut vaatlerinin hatırlatılması üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu "Vallahi hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylerim. Ben hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında yapmadığı vaatleri sorulunca gerginlik yaşandı. Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un “Soruları Murat Ongun verdi” itirafını idrak edemeyen İmamoğlu, 'Murat Bey' ifadesini Murat Kurum sanarak algı yapmaya başladı. İşte detaylar...

Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHPli Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu Hatırlamıyorum dedi! Soruların Murat Ongun tarafından verildiği ortaya çıktı
Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu "Hatırlamıyorum" dedi! Soruların Murat Ongun tarafından verildiği ortaya çıktı

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