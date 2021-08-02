'Ya aşı ya test' Kritik Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama...

Gündemde yoğun bir şekilde, Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Bayram sonrasında artan vaka ve vefat sayıları sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, vaka sayılarının gidişatını ve aşılamayla ilgili alınacak kararların Kabine Toplantısı'nda gözden geçirileceğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrası milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'na odaklanmış durumda. Peki, Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar ve son dakika gelişmeler!

Milyonların gözü yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, güncel koronavirüs vaka sayıları ve aşılamada alınacak kararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 20 bin 890 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!







MASADA HANGİ KONULAR VAR

Hükümet, delta varyantı ve bayram trafiğinin yarattığı etki ile hızla tırmanan günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.





BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, delta varyantı ve bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak. Yeni dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen önlemler şöyle:





AŞI YA DA TEST

Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.







BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK

Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.



OKULLAR NE OLACAK?

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.



SÜRE VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.



ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.



ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ

Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 2 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK MI?

Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos Pazartesi toplanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.