Ve sonunda Türkiye'de bulundu! Tekirdağ'da tam 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi...

Bir süredir Tekirdağ'da doğalgaz araması yapan Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmaları, devam eden keşif çalışmaları sonucunda 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit etti. Bu haber üzerine bölgedeki arsa ve tarla fiyatları yükselirken, vatandaşların doğalgaz rezervi nedeniyle büyük heyecan yaşadığı gözlendi.
Tekirdağ'da yeni bir doğalgaz rezervi bulundu.
Norveç ve Kanadaalı firmaların Muratlı ilçesinde yürüttüğü çalışma kapsamında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildi.
TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Bu rakam Türkiye'nin 5 yıllık doğalgaz ihtiyacın karşılayacak büyüklükte... Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya topraklarında çıkan doğalgaz,,
bölge halkını da sevindirdi.
Doğalgazın bulunmasıyla birlikte Yukarısırt köyünde arazi fiyatları yüzde 40 arttı.
Bölgede doğalgaza yönelik keşif faaliyetleri sürüyor.
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