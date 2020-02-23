Van’da koronavirüs (Kovid-19) iddiası! Yüksek ateşli 5 şüpheli tedavi altına alındı 23.02.2020 00:08

İran’dan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateş nedeniyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. Hakkari’de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.