Koronavirüs için Türk profesör İbrahim Benter umut oldu 23.02.2020 01:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu olduğunu söyleyen KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, hayatının uzun bir bölümünü çalışmaları nedeniyle ABD'de geçirdiğini söyledi. Benter, 1991 yılında Amerika'da Cleveland Clinic Hastanesinde başlattığı çalışmalardaki sistemle koronavirüsü tedavi edebilecekleri söyledi. Öte yandan Benter, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. İşte Benter'in A Haber muhabiri Hakan Yıldırım'a yaptığı o çok özel açıklamalar...

Yurt dışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in 2015'te keşfettiği protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabileceği belirtiliyor. İşte Benter'in, A Haber muhabiri Hakan Yıldırım'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS İÇİN TÜRK PROFESÖR UMUT OLDU

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölümlerin artmasını alınan tedbirlerin yetersizliğine bağlayan Benter, "Aşı üretme çalışmaları yetersiz kalıyor, şu anda acilen yapılması gereken bir başka çözüm üretmek. Virüsün vücuda girdikten sonra zarar vermesini önlemek. Bizim bulduğumuz sistemdeki bir protein (AC2) virüslerin hücrenin içine girmesi için kullandığı kapıdır. Yani virüsler bu proteine bağlanarak hücrenin içine giriyor ve zarar veriyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda bu proteinin durdurabilmeyi başardık. Benzeri bir yaklaşımla bu proteini durdurabilirsek bu sorunu çözebiliriz." dedi.

"DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK SALGINI OLABİLİR"

Alınan tedbirlerin yetersiz olduğunun altını çizen Benter, "Belki de bu dünya tarihindeki en zararlı salgınlardan bir tanesi haline dönüşebilir. Acilen çözüm üretebilmek için çalışmalar yapılması gerekir. Çok ciddi çalışılırsa kısa sürede çözüm üretilebilir. Daha önceki tecrübelerimize göre birkaç ay içerisinde çözüm ortaya çıkar." dedi

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünün ifade eden Benter, "Türkiye ile ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye'de çok değerli insalar var. Tecrübelerimizi bir araya getirebilirsek kısa sürede buna bir çözüm üretebiliriz" ifadelerini kullandı.