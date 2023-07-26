İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İstanbul için 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti.Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 33 ila 34 derece olduğunu, yarın ise 36 ila 39 civarına çıkabileceğini bildirdi. Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." dedi.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirtildi.

Özgül, "Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulubuldu.Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

İstanbul'da 41 dereceye kadar çıkabilir. Son derece önemli. Manisa, Aydın'da 45 dereceyi gösterecek. Sokağa çıkmayalım. İşlerimiz erteleyelim. Bu doğal afettir. Uzmanlar herkes bahçesinde, evinde otursun, sağlık açısından büyük riskler var dedi. Ayrıca dışarı çıkacak vatandaşlara çok acil işleri olsa dahi cuma gününe kadar ertelemeleri tavsiye edildi.

NEMİN 80'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Antalya'da perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi ve sıcaklıkların da 35 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Şu anda nem oranı Antalya'da yüzde 10-13 bandında seyretmekte. Perşembe günü itibarıyla nem oranının da yüzde 80'e çıkması bekleniyor.

ÇÖL SICAKLIKLARINA KISA ARA

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre perşembe günü çöl sıcakları kısa bir ara verecek.Hava sıcaklıkları 7 derece düşerek mevsim normalleridne seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.