Dijital oyunlar özellikle çocukların zihin dünyasını bulandırıyor. Çocukların zihin dünyasını kirlendiren bu oyunlar baştan sona subliminal mesajlar barındırarak dini, ahlaki ve insani birçok değeri de yerle bir ediyor. Özellikle Batı menşeli oyunların büyük bir kısmında yer alan, İslam’a ait kutsal anlam ve öneme sahip birçok öğe kullanılarak oluşturulan oyunlar kullanıcıların algılarını alt üst ediyor aynı zamanda İslam ve Müslüman kimliği aşağılıyor. Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında o tehlikeleri tek tek anlattı.
Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı: Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi
27.06.2020 00:49
- Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı: Dijital oyunlarda ‘İslamofobi’ tehlikesi
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