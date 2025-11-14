PODCAST CANLI YAYIN
Uyuşturucu örgütlerine Orkinos Bulut-2 darbesi: 138 şüpheli yakalandı - VİDEO

Ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik Orkinos Bulut-2 Operasyonu, İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 11 ülke polis teşkilatının destek verdiği operasyonda 138 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Orkinos Bulut-2 Operasyonu, ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütlerine yönelik düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın desteğiyle 11 ülke polis teşkilatıyla iş birliği içinde hareket edildi.

Eş Zamanlı Baskın: 21 İl Hedefte

Operasyon, İstanbul merkezli 21 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda örgüt üyeleri tek tek yakalanırken, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları değerlendirilen kişilere de işlem yapıldı.

138 Şüpheli Yakalandı

Operasyon kapsamında toplam 138 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri kaynakları, operasyonun uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin en kapsamlı adımlarından biri olduğunu vurguladı.

"Uyuşturucunun Kökünü Kazıyacağız" Mesajı

Yetkililer, operasyonun ardından suç örgütlerine yönelik kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz devam edeceği ve sokak sokak takip sürdürülerek örgütlere göz açtırılmayacağı belirtildi.

