Üsküdar’da trafikte dehşet kamerada: Kadının yüzüne biber gazı sıktı

Üsküdar'da trafikte yol verme tartışması, biber gazlı saldırıya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, bir kadın yüzüne sıkılan biber gazı nedeniyle geçici görme kaybı yaşadı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Altunizade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 MIE 319 plakalı otomobil sürücüsü, başka bir araçla yol verme tartışmasına girdi. Tartışma sırasında diğer araca çarpan sürücü, yoluna devam etti. Kırmızı ışıkta kavga büyüyünce sürücü, elindeki biber gazını yolcu koltuğunda oturan kadının yüzüne sıktı. Kadın, yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadı.

Başında korse olduğunu ve kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini söyleyen kadın ile yanındaki sürücü, saldırgandan şikayetçi oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırganın aracının arka koltuğunda çocuğu da bulunuyordu.

Polis ekipleri, plaka incelemesiyle şüphelinin M.Ş. (36) olduğunu belirledi. Şüpheliye çeşitli trafik kurallarını ihlalden 6 bin 139 lira ceza yazıldı. Ayrıca gözaltına alınan sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "Kasten yaralama", "Mala zarar verme" ve "Tehdit, hakaret" suçlarından işlem yapıldı. M.Ş.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.