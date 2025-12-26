Samsun’da fuhuş baskını | Operasyon anı kamerada!

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon anı jandarma kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Teknik ve Fiziki Takip Sonrası Operasyon

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan masaj salonuna yönelik Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında 1'i kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve kayıt cihazı ele geçirildi.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Ekipler tarafından yapılan aramalarda;

7 adet cep telefonu,

2 adet notebook,

5 adet not defteri,

1 adet kamera kayıt cihazı,

1 adet mini kamera ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

3 Şüpheli Tutuklandı, 1 Kişi Serbest

Gözaltına alınan M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C. işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.T., U.D. ve K.S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Masaj salonuna yönelik düzenlenen operasyon sırasında yaşanan anlar, jandarma ekiplerinin kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde ekiplerin adrese giriş anları ve operasyon süreci yer aldı.