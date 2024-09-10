Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:17 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 17:17

Korkunç saldırı, sabah saat 11.00 sularında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırgan, tabancayla 4-5 el ateş ederek Temel'i başından vurdu ve ardından olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Silah seslerini duyan çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Temel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ise, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Uzun süren incelemelerin ardından Kemal Çağlar Temel'in cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Maskeli şahıs dikkat çekti"

Olayın yaşandığı caddede bulunan Halis Gündoğdu, saldırganın davranışlarından şüphelendiğini belirtti. Gündoğdu, "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada maskeyle duruyordu. Bir ara ortadan kayboldu, sonra geri geldi ve iş yerini gözetlemeye başladı. İlk başta hırsız zannettim çünkü dışarıda malzemeler vardı. Sonra 4-5 el silah sesi duydum. Motosikletle gelen kişiyi vurduğunu gördüm. Meğer vurulan kişi iş yeri sahibiydi" ifadelerini kullandı.

"Kaçarken gördüm"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Uğur da, saldırganı fark ettiğini ve sert bir şekilde baktığını belirtti. Uğur, "Şüphelenmiştim, bir süre izledim. Daha sonra motosikletle gelen kişiye ateş etmeye başladı. İki el ateş etti, ardından yerde yatan adama tekrar silah sıktı. 112'yi arayıp haber verdim" dedi.

"Arkasından vurdu"

Olayın başka bir görgü tanığı ise, "Vurulan kişi arkasına döndüğü sırada saldırgan arkasından ateş etti" dedi. Tanıkların ifadeleri olayın soğukkanlılıkla gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

Polisin Soruşturması Devam Ediyor

Üsküdar'daki bu şok edici saldırı sonrası, polis ekipleri saldırganın kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.