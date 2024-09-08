Uşak'ta trafik kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024, 19:01

Uşak'ın Sivaslı-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 69 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, Cezaevi Kavşağı'nda dönüş yapan otomobil ile yolda ilerleyen minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Cezaevi Kavşağı'nda Feci Kaza

Sivaslı-Uşak kara yolunda seyir halindeki Ş.K. (39) yönetimindeki 07 AAH 523 plakalı minibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönmekte olan Abdullah G. (79) idaresindeki 64 ACD 546 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak tarlaya düştü. Minibüs ise yol kenarında durabildi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Mukaddes G. (69), itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mukaddes G., kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Kazanın diğer yaralıları, sürücüler Ş.K. ve Abdullah G. ile minibüste yolcu olarak bulunan M.K. (14) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.