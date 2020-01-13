Umman'ın yeni sultanı Al Said ABD'nin maşası BAE prensi Muhammed Bin Zayed'in elini sıkmadı! 13.01.2020 00:34

ABD'nin Orta Doğu'daki maşası gibi hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir tepki de Umman'ın yeni Sultanı Al Said'den geldi. Al Said kendisini ziyarete gelen Birleşik Arap Emirlikleri prensi Muhammed Bin Zayed​'in elini sıkmadı.

ZİYARETTE ELİNİ SIKMADI

BAE veliaht prensi Muhammed Bin Zayed, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyaretinde bulundu. Umman'ın yeni sultanı Al Said kendisini ziyarete gelen Birleşik Arap Emirlikleri prensi Muhammed Bin Zayed'in elini sıkmadı.