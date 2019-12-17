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’nin kirli planı

() adına 'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere 'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı belirlendi. Ortaya çıkan mailde, "'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAE’nin kirli planı
Birleşik Arap Emirlikleri () adına 'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere 'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı belirlendi. Ortaya çıkan mailde, "'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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