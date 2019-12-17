BAE’nin kirli planı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı belirlendi. Ortaya çıkan mailde, "Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.
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