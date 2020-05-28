Uluslararası Göç Filmleri Festivali başlıyor! Bakan Soylu bizzat tanıttı

28.05.2020 12:05

Son dakika haberi... Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali ‘Uluslararası Göç Film Festivali’ başladı. Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin dijital platformda düzenlenen tanıtım toplantısına katılarak detayları aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı sağladığı, 50'den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacak Uluslaarası Göç Filmleri Festival; sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.



Uluslararası festivalin basın lansmanında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Farklı anlatsak bile hepimiz aynı hikayenin çocuklarıyız. Kurtuluşun yolculuğunun ortak hikayesi, Nuh'un Yolculuğu'nun hikayesi. Hz Adem'in göç edip geldiği şu yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan Gılgamışın Nuh Tufanı'ndan sağ kurtulan unla piştimde, Gaziantep Karkamış'ta buluşmasıyım. Biz de bugün başka bir göç hikayesiyle aynı topraklarda buluşuyoruz. Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı ama hepimiz aynı hikayenin, aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her alanında göçten izler var.'' dedi.

Festival açılışında sözlerine devam eden Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:



'YÜZYILIMIZIN EN ÖNEMLİ HİKAYELERİNDEN BİRİSİ OLAN KONUMUZ GÖÇ"

İnsanların ne yapacaklarını birbirimize sormalıyız. Su yok, eğitim, adalet yok. Binlerce kilometre çocukları ile beraber yolculuğa çıkıp göçmen kaçakçılarının yalanlarına kalan insanlar var. Hiçbirimiz 21. yüzyılı böyle tahmin etmiyorduk. Dünyanın bu umursamazlığına rağmen biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Ne geçmişimize ne komşuluğumuza.



Ne geçmişimize ne komşuluğumuza sırtımızı dönmeyeceğiz.







Covid sonrası göç problemleri Hep yeni normal dünyada ne olacak konuşuluyor. Eğitim sağlık sosyal hayat nasıl etkilenecek bütün bunlar önümüzde duruyor. Biraz da bilinmez… Biz böyle bir göç dalgası beklemiyorduk. Sadece Suriyeliler geliyor diye düşünülebilir ama diğer ülkelerden de on binlerce insan ülkemize geliyor. Dünyanın bir çok yerinde bugün hepimiz görüyoruz ki daha önceden tahmin edemediğimiz göç dalgaları var. Covid 19 bundan sonra ülkelerin kendi üretimi konusunda başka bir makasa geçecek mi? Bizim tahminimiz geçecek? Yaşlanan Avrupa kendi üretimini çözecek mi? Çözemeyecek ve dışarıdan göç dalgasını kabul etmek durumunda kalacak.



Örneğin Almanya ısrarla dışarıdan gelen göçmenleri almak istemektedir. Ekonomisinin geleceği açısından bakıyor. Ben bu değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte çok etkili olacağını düşünüyorum Bugün sınırlarını kapatan dünyanın yarın kendi üretimini yapabilmek adına dünyadaki bu göç dalgasından istifade edebileceğini düşünüyorum.



JÜRİ ÜYELERİ KİM OLACAK? NASIL BİR JÜRİ YAPILDI?

Bu basın lansmanı ama bunun hemen ardından bir açılış olacak. Açılışta da biz Kültür Bakanımızla birlikte olacağız. Kapanışı da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapacağız. Göç ile ilgilimiz ne? Göçün hemen hemen birçok yöneticisi İçişleri Bakanlığı. Türkiye'de görevlendirmeler böyle yapılmış.



Göç Genel Müdürlüğümüzdeki çalışanların hepsi bu kurumla doğmuşlardır. 5 yıldır görevde olan göç uzmanları göç il müdürlerimizle birlikte görevine devam eden arkadaşlarımızdır. Bu mücadelede isimsiz kahraman olarak nitelendirdiğim Sahil Güvenlik. Ege Denizi'nde binlerce kişiyi ölümden kurtardılar. Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, kültür ve Turizm Bakanlığımız bütün bakanlıklar bu meseleleri tartışan bunu hükümetle birlikte yönetmeye çalışan Göç Kurulu'nun da başkanlığını yürütüyoruz. İnşallah Kültür Bakanlığımız da bu Göç Festivalinin bir parçası birlikte çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.



Bu göç sürecinin hemen başında özellikle Avrupa ve Amerika buradaki nitelikli göçmenleri almak istediler. Biz de bunların önemli bir bölümünü vatandaş yaptık ve kabul ettik. Burada da önemli nitelikli bize katma değer sağlayacak insanları da başka ülkelerin almasını engelleyecek önemli bir kucaklama yaptığımızı düşünüyoruz.



Bu festivaldeki hedef ne? Siz de biz de biliyoruz ki vahşi kapitalizm istediğini kendi lehine çevirme gücüne sahip. Bizim burada ona teslim olmadan kültür ve sanatla onu anlatabileceğimizi eğer bunu anlatabilirsek de o ülkelerin yöneticilerine hiç kimsenin esir olmadığını göstereceğiz. Bunu da Kültürle sanatla bu uluslararası göç filmi festivali ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyu başarılı bir şekilde yürütebileceğimize dair inancımız sürüyor.



BU FESTİVALDEKİ HEDEF NE?

Siz de biz de biliyoruz ki vahşi kapitalizm istediğini kendi lehine çevirme gücüne sahip. Bizim burada ona teslim olmadan kültür ve sanatla onu anlatabileceğimizi eğer bunu anlatabilirsek de o ülkelerin yöneticilerine hiç kimsenin esir olmadığını göstereceğiz. Bunu da Kültürle sanatla bu uluslararası göç filmi festivali ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyu başarılı bir şekilde yürütebileceğimize dair inancımız sürüyor.