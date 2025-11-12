Kağıthane'de şiddetli patlama: "Bomba patlamış gibi oldu"

Son dakika haberi: İstanbul'un Kağıthane ilçesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken İstanbul Valiliği patlamanın nedenini açıkladı. Olayda yaralanan 1 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın yaşandığı binanın karşısında yaşayan Esra Gökrem, "Binanın içinden bir anda ateş topu yükseldi. Onunla beraber zaten bir gürültü koptu. Bomba patlamış gibi oldu. Bizim evimizin camı açık olduğu için çok şükür bize bir şey olmadı, basınç yapmadı yani. Zannedersem yabancı uyruklu bir bayan oturuyormuş orada" şeklinde konuştu.