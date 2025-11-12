Giresun’da balıkçı faciası: 1 ölü, 2 kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazasında bir balıkçı yaşamını yitirdi, iki kişi kurtarıldı.

Motor arızası faciaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Hasan Dede (70), Haydar Y. ve Çağlar C. balık avlamak için sabah erken saatlerde denize açıldı. Avın ardından dönüşe geçen balıkçıların teknesi, Eynesil Kalesi açıklarında motor arızası yaşadı. Durumu bildiren balıkçılar yardım çağrısında bulundu.

Tekne alabora oldu

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede boğularak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kurtarılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.