PODCAST CANLI YAYIN
Giresun’da balıkçı faciası: 1 ölü, 2 kurtarıldı

Giresun’da balıkçı faciası: 1 ölü, 2 kurtarıldı

Giresun’un Eynesil ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 70 yaşındaki Hasan Dede hayatını kaybetti, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazasında bir balıkçı yaşamını yitirdi, iki kişi kurtarıldı.

Motor arızası faciaya dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Hasan Dede (70), Haydar Y. ve Çağlar C. balık avlamak için sabah erken saatlerde denize açıldı. Avın ardından dönüşe geçen balıkçıların teknesi, Eynesil Kalesi açıklarında motor arızası yaşadı. Durumu bildiren balıkçılar yardım çağrısında bulundu.

Tekne alabora oldu

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede boğularak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kurtarılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle