RAMAZAN İMSAKİYE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan videolu paylaşım: ''Gün sayıyoruz...''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan videolu paylaşım: ''Gün sayıyoruz...''
30.03.2023 12:25 - Son Güncelleme: 30.03.2023 12:27

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Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan videolu paylaşım geldi. Karaismailoğlu paylaşıma '' 6,2 km uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız... Açılış için gün sayıyoruz!'' notunu düştü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün sayıldığını belirtti.

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak.

(M11) Gayrettepe – İstanbul Havalimanı metrosu, Kağıthane - İstanbul Havalimanı arasındaki 7 durak ile 22 Ocak 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı entegrasyonu sayesinde, tüm raylı sistemle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün oldu.

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