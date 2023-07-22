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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren’i test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren’i test etti
22.07.2023 16:55

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi (TÜRASAŞ) ziyaret ettiği esnada kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren’in sürüşünü gerçekleştirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, ardından Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, Son Montaj Atölyesi, Kumlama Atölyesi ve Elektrik Test Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu daha sonrasında kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren'in sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu TÜRASAŞ ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi, milli gururumuz TÜRASAŞ'ı ziyaret ettik. Hızlı tren çalışmalarımızı yerinde inceledik 'Yerli ve Milli Elektrikli Tren'imizin 3. setini test ettik. Türkiye'nin ulaşımına kendi ürettiğimiz araçlarımızla güç katıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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