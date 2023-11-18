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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:59 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 13:12

Ulaşıma fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika haberi! İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleriyle saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

BUDO'nun 08.00 ile 10.00 saatlerindeki 5 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.

Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı-Bursa -11:35

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12:00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

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