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Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında mahkemeden flaş karar! Beraate bakanlık itiraz etti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında mahkemeden flaş karar! Beraate bakanlık itiraz etti
05.01.2023 10:00

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da Ukraynalı model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Hapisle yargılanan erkek arkadaşı Burak Ercan beraat etti... Mahkemenin kararına tepki gösteren modelin annesi, “Kabul etmiyoruz. Şimdi sanık aleyhine istinaf mahkemesine başvuruyoruz ” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

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Sancaktepe'de 10 Haziran gecesi Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sraufant'ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni Burak Ercan 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanığın "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle her iki suçtan beraatine karar verdi. Karara hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de genç modelin annesinden itiraz geldi. Anne Srabiants'ın dilekçesinde, "Kızımı öldürdü. Bu kabul edilemez bir duruma ceza yok. Karar usul ve yasaya da aykırıdır. Bu nedenle sanık aleyhine istinaf mahkemesine başvuruyoruz" denildi.

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