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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 12:01

Şehit Savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı! Öldürülen PKK'lı terörist Hatice Yılmaz...

Son dakika haberleri... Şehit Savcı Murat Uzun'un kanı yerde kalmadı. Tunceli'de 19 Ekim 2023 tarihinde ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012'de Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu belirlendi.

Tunceli'de 19 Ekim 2023 tarihinde ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012'de Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu belirlendi.

SAVCIMIZIN KANI YERDE KALMADI
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" dedi.

PKK'LI KALLEŞLER ŞEHİT ETMİŞTİ
Şehit Savcı Murat Uzun 2012 yılında, Ovacık Kandolar Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Teröristlerin saldırısına uğrayan Savcı Uzun hastanede şehit oldu (2012)

ğır yaralanan ve askeri helikopterle Elazığ'a sevk edilen Uzun tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.

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