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Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl Kralı Vadaturskiy öldürüldü

Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl Kralı Vadaturskiy öldürüldü
01.08.2022 10:39

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Son dakika haberi | Türkiye'nin arabuluculuğu ile aşılan "Tahıl krizi" sonrası Ukrayna'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna'nın "Tahıl Kralı" olarak bilinen Oleksiy Vadaturskiy'nin Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen bombardıman sonucu öldüğü açıklandı. Tahıl krizinin çözüm sürecinde yaşanan şüpheli ölüm akıllara bazı soru işaretlerini de getirdi. Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gelme hazırlığı yaptığı da öğrenilirken, "Süreç sabote mi ediliyor?" sorusu gündeme geldi. İşte Vadaturskiy'nin şüpheli ölümüyle ilgili detaylar...

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