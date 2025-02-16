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Uçurumdan yuvarlanarak takla atan otomobilden sağ çıktılar
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Uçurumdan yuvarlanarak takla atan otomobilden sağ çıktılar

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 18:35

Tokat'ta otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza 15.00 sularında Topcam yayla yolu Çamdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre U. Ç. idaresindeki 60 ACJ 801 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 400 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atarak ters duran aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan A. Ç, S. Ç. ve U. Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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