Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu! Konya Valiliği açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı

Tuz Gölü kuraklıktan en çok payını alan doğal varlıklardan birisi haline geldi. Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden Mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü'ne gelirken, küresel ısınmanın oluşturduğu etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve yoğun su kullanımı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.

