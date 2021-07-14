Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo telef oldu! Konya Valiliği açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü'nün Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü'nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü'nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği'nden ise yapılan açıklamada "Konya Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
14.07.2021 10:03
- Son Güncelleme: 14.07.2021 10:13
Tuz Gölü'nün Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nü adeta flamingo mezarlığına dönüştürdü. Tuz Gölü, son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz Gölünde kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların da yaşamla mücadelesini olumsuz etkiledi.
Tuz Gölü kuraklıktan en çok payını alan doğal varlıklardan birisi haline geldi. Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden Mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü'ne gelirken, küresel ısınmanın oluşturduğu etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve yoğun su kullanımı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.