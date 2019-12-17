Turuncu Liste'de yer alan terörist Servet Demir etkisiz hale getirildi 17.12.2019 15:26

Son dakika haberi... Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terör Aranalar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.



IRAK'IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.