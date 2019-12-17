İBB'nin kongresinde olay çıktı! UBER'ciler ve taksiciler birbirine girdi! Genel Sekreter Yardımcısı arada kaldı! 17.12.2019 14:35

İBB tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi”nde taksiciler ile UBER’ciler arasında gerginlik yaşandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, çıkan arbedede ortada kaldı. Taraflar zor sakinleştirildi.

KONGREDE GERGİNLİK

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı.



Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi.



Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor.



Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?' diye de kendime kızıyorum" dedi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ

İBB, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

İmamoğlu, İstanbul'un en önemli problemlerinden biri olan ulaşım sorununu tartışmak ve ortak akılla çözüm yolları bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım sorunları bir günde ortaya çıkmadı.



Yıllar içinde birikti, birikti ve bugün artık kritik bir eşiğe dayandı. Öyle ki, İstanbullular, bazen ulaşım sorununun çözülebileceğine olan inançlarını kaybettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar.



Bunu tersine çevirmek ve İstanbul'un ulaşım sorununun çözülebilir olduğuna herkesi inandırmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.