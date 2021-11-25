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TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi

TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi
25.11.2021 11:31
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Yerli aşı TURKOVAC'tan müjdeli haber geldi. Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.


Komisyonda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin sunumunu yaptı.



TURKOVAC MÜJDESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir" dedi.




Bakan Koca, "Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." şeklinde konuştu.




EK ÖDEMELER AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

COVID İLE MÜCADELE BÜTÇESİ
Bakan Koca, COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 Milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 Milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 Milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 Milyar TL cari harcama yapılmıştır.

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