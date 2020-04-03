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Türkiye'yi övdü başına gelmeyen kalmadı! Çilingiroğlu Habertürk'ün ardından Koç Üniversitesi'nden de kovuldu

Türkiye'yi övdü başına gelmeyen kalmadı! Çilingiroğlu Habertürk'ün ardından Koç Üniversitesi'nden de kovuldu

03.04.2020 23:16

Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesinin ardından sözleri kesilmesi sebebiyle yayını terk etmişti. Çilingiroğlu'nun Türkiye övmesinden rahatsız olan Koç Üniversitesi de Çilingiroğlu'nun işine son verdi. CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıklayan. Çilingiroğlu, kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirtti. 'Misafir Profesörlük görevime son vermişler. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak' ifadelerini kullandı.


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