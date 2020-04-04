Başkan Erdoğan açıklamıştı... İstanbul'a araç giriş-çıkışı durduruldu! 04.04.2020 09:46

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un giriş çıkışlarında 26 kontrol noktası kurulduğunu belirtti.