Türkiye'yi kötüleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz perişan oldu! 15.03.2020 18:24

Katıldığı bir TV programında 'Evet Türküm ama bu benim suçum' değil açıklamasını yapan ve İtalya'ya yerleşen, 65 yaşındaki Serra Yılmaz'ı koronavirüs korkusu sardı. Koronavirüsün binden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz 'Perişanız' açıklamasında bulundu.