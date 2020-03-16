Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Corona virüs testi ücretli mi? Hangi hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor? 16.03.2020 10:05

ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Ülkemizde vaka sayısının 6'ya yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik. Corona virüsü kiti aracılığıyla PCR yöntemi kullanılarak yapılan test, ilk aşamasını 90 dakika içerisinde tamamlamaktadır. Corona virüsü test sonuçları, yeni sistemle takribi 1-2 gün içerisinde sonuçlanabilmektedir. Peki, Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Corona virüs testi ücretli mi? Hangi hastanelerde Koronavirüs testi yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Corona virüs testi ücretli mi? Soruları gündem olmaya devam ediyor. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste....

Corona virüs testi ücretli mi?

Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA'sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor. Hastalığın RNA'sını çoğaltmak için üretilen 'primer' ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden 'primer'ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye'de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye'deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu test ücretli değil. Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN YAPILAN PCR TESTİ NEDİR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.

CORONA VİRÜSÜ PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEREDE YAPILIYOR?

Corona virüsü için Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi genel olarak özel sağlık merkezleri tarafından yapılabildiği gibi bazı devlet hastanelerinde de gerçekleşmektedir. İşte, devlet hastaneleri tarafından yapılan Corona virüsü laboratuvarlarının adres bilgileri;

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler

- Adana Şehir Hastanesi

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Eskişehir Şehir Hastanesi

- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Isparta Şehir Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kayseri Şehir Hastanesi

- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yozgat Şehir Hastanesi

CORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsleri hafif durumlarda soğuk algınlığı etkisi gösteriyor ama ağır vakalarda da şiddetli sonunum yetmezliğine neden oluyor. Buna, SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) deniyor. İşte, corona virüsü hakkında merak edilenler...

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybetmektedir. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.

KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? (KORONAVİRÜS)

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TANISI

Kan testi: Bu test kanda Corona virüsü ile ilgili molekülleri araştırır. Testte, titer seviyesinin 3.200'ün üstünde olması hastalıktan şüphelenme nedenidir. Ancak kan değerlerindeki oynama nedeniyle belli bir süre sonunda test tekrarlanmalıdır. Ayrıca test kedinin Corona virüsü ile bulaşık olup olmadığı hakkında bilgi verir, yani virüsün mutasyon geçirip FIP olduğu ya da geçirmediği hakkında bilgi vermez.

Elisa testi*: Bir tür kan testi

RT-PRC testi*: Dışkı ve ağız içi mukoza testi

FA testi*: Doku ve karın içinde biriken sıvı için test

Karında biriken suyun incelenmesi: Islak FIP'te (bkz.: hastalık türleri) karında biriken sıvıyı inceler. Sıvıda protein oranının 35 g/L'yi geçmesi ve albümin/globulin'in %50'den büyük olması şüphelenme sebebidir. Hastalık sebebiyle karında biriken sıvı karakteristik olarak, kıvamlı, sarı ve bulanıktır.

Röntgen ve ultrason: Karında biriken sıvının ve bölgenin belirlenmesinde kullanılır.

Otopsi: Kedi öldükten sonra kesin tanı için yapılır. Amaç, ölen kediyle birlikte yaşayan kedilerin risk durumunu belirlemek olabilir.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI? NASIL?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Belki hasta kedinin daha uzun ve rahat yaşaması sağlanabilir. Çalışmalar devam etmektedir.

Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.

Islak FIP'te karında biriken suyun zaman zaman alınması kedinin solunumunu rahatlatabilir. Veteriner hekimin bilgisi dahilinde doğal ürünler denenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalığın efuziv forumun herhangi bir tedavisi yoktur.