İngiltere'de coronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Liverpool'un İngiliz futbolcusu Alex Oxla bakın nasıl vakit geçiriyor

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren yeni tip Koronvirüs sporu derinden etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası tehlike olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları, basketbol maçları iptal edilirken olimpiyatların da ertelenmesi gündeme geldi. Hayatı felç eden coronavirüs nedeniyle sık sık 'evden çıkmayın' uyarısı yapılıyor. Yıldız futbolcular da bu süreyi evde aileleri ile birlikte böyle geçiriyor.
İngiltere'de coronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Liverpool'un İngiliz futbolcusu Alex Oxla bakın nasıl vakit geçiriyor15.03.2020 18:02
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