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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun canlı yayında duyurdu! "Tehlike devam ediyor"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun canlı yayında duyurdu!
03.11.2020 05:10

Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük bir terör saldırısı düzenlendi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtildi. Olaya ilişkin A Haber yayınında açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun "Kesinlikle evlerini terk etmesinler, evlerinde değillerse bulundukları yeri terk etmesinler, terör tehlikesi henüz geçmiş değil'' ifadelerini kullandı.


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