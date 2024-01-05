Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, "Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz." dedi.

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gezeravcı, çevrim içi yaptığı değerlendirmede bundan sonraki aşamaları anlattı.

Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya geldiklerini belirten Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.

Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını ifade etti.

Gezeravcı, günlük rutinin içinde bazı fiziksel testlerden geçtiklerini dile getirerek, "İlave spor yapabilmek için gece 00.00-02.00 aralığında zaman bulabildim. Bu kadar yoğun bir faaliyet takviminin olduğu süreçten geçiyoruz. Şu anda bütün fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz görevin başarıyla icrasına yönelik." ifadelerini kullandı.

- "Götüreceğim malzemeleri teslim ettim"

Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekti.

"'Aklıma şu geldi, şunu da götürseydim.' diyemiyorsunuz." ifadesini kullanan Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç vardı. Aylar öncesinden götürmeyi planladığım malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettim. Tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendi. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

Gezeravcı, bu görevi icra etmek üzere eğitimleri alan ilgili otoritelerin ISS'de mevcut donanımlarıyla anılarının kayıt altına alınacağını söyledi.

- "Deneyler eş zamanlı yapılacak"

Bunun bir yere varış hikayesi değil bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında devletin güçlü iradesiyle ve sağlam kararıyla zaten çoktan hak ettiği bir görevi icra ettiklerini dile getirdi.

Gezeravcı, "Geçmişte hayallerinin limitini gökyüzünün oluşturduğu çocuklara şimdi hayallerini uzayın derinliklerine taşıma imkanı veren Türk devleti sayesinde nesillerimizin ilham alıp kendilerini limitlemeden bütün potansiyellerini ortaya koyabileceği uzay operasyonlarına başlıyoruz. Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Devletimize ve imkanlarıyla bu görevi mümkün kılan milletimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ISS'ye adım attığı andan itibaren yapacakları çok faaliyet olduğuna işaret eden Gezeravcı, öncelikle bilimsel çalışmalara dair hazırlık operasyonlarına başlayacaklarını söyledi.

Gezeravcı, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rutin operasyona ertesi günün sabahında başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Deneylerin, güç ünitelerine bağlanmış kargo paketlerinden çıkarılması ve ISS'de muhafaza edileceği soğutma ortamlarına taşınmasıyla deneylerin ilk adımı başlıyor. Deneylerimizi eş zamanlı başlatacağız. Her deneye 1 gün ayırmış değiliz, her gün birçok deneyi gerçekleştirip devamındaki günlerde o deneylerin farklı aşamalarını eş zamanlı yapacağız."

- Yemekler, astronotlardan önce gitti

ISS'ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yemeklerin olacağını dile getiren Gezeravcı, Nisan 2023'te bir menü olarak değil beğendikleri yemek gruplarını tespit ederek bu sürece başladıklarını anlattı.

Gezeravcı, beğendikleri gıda içerikleri tespit edildikten sonra üretim aşamasına geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk numunelerin testlerini NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirdik. Üretim faaliyetleri bu şekilde tamamlandıktan sonra hazır hale getirilip yüklemeleri gerçekleştirildi. ISS'de yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada, bizden çok önce kargo olarak oraya ulaştırılmıştı. Kapsülün içindeki yemeklerin üretim aşamaları da seyahat tarihine yakın bitmiş olarak yüklemesi önümüzdeki hafta gerçekleşir. Et, sebze içerikli ve kapsülün içindeki seyir esnasında sıvı gıda içerikli tüketim malzemeleri olacak. Sevdiğiniz ana gıdalara ilişkin kısıt yok. Her türlü malzeme üretilip tüketime hazır hale getirilebiliyor. Tek fark, ISS'deyken içindeki nemi alınmış gıdaları tekrar nemlendirme, sıvı takviyesi ve ısıtma imkanı bularak tüketiyorsunuz ancak kapsülün içindeki yolculukta böyle bir ısıtma imkanımız yok."

Gezeravcı, dönüş rotalarına ilişkin, "Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları var. Döneceğimiz tarihteki hava ve deniz yüzeyinin şartları neresi uygun olursa oraya iniş planlayacağız." dedi.