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Türkiye'nin girişimleri sonrası Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 14:52

Türkiye'nin girişimleri sonrası Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta!

Irak'ın Kerkük kentinde yerel seçimlerin ardından 7 ay geçmesine rağmen kent yönetiminde belirsizlik sürüyordu. 18 yıl aradan sonra yapılan seçimler sonucu, İl Meclisi'nde üye sayısında denge oluşmuştu. Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle belirsizlik çözüme kavuştu. 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, "Arap ve Kürt partilerin yönetimini gördük, sıra Türkmenlerin Kerkük yönetimini devralmasında. Kerkük, Basra veya güneydeki herhangi bir vilayete benzemez." dedi.

Türkiyenin girişimleri sonrası Kerkükte 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta
Türkiye'nin girişimleri sonrası Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta

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