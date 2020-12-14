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Türkiye'nin en yaşlı ağacı Erzurum'da bulundu! Tam 160 yıllık...

Türkiye'nin en yaşlı ağacı Erzurum'da bulundu! Tam 160 yıllık...
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Erzurum’da yapılan çalışmalarda 160 milyon yıllık fosil ağaçlara rastlanıldı. Yapılan testlere göre ise Erzurum’da bulunan 160 milyon yaşındaki fosil ağaçların Türkiye’nin en yaşlı ağaçları olduğu tespit edildi.


Erzurum'da değerli taş aramak içi doğa gezisine çıkan tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntılarına rastladı. Taşlaşmış halde bulduğu fosil ağaçların kaç yıllık olduğunu merak eden Türk, bulduğu ağaçları İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ünal Akkemik'e gönderdi. Tokat, Gümüşhane ve Erzurum'da fosil ağaçları incelediğini belirten Prof.Dr. Ünal Akkemik ise 160 milyon yaşında olan fosillerin Türkiye'nin en yaşlı ağaçları olarak Erzurum'da bulunduğunu söyledi.
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