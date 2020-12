Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık ezan-ı Muhammediler süslüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteğiyle 44 süren vatan muhaberesini hamd olsun zaferle taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı. Karabağ'da çatışma yerine barışın, gerilim yerine işbirliğinin, husumet yerine iyi komuşuluğun hakim olacağını belirten Başkan Erdoğan, Laçin'den Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık ezan-ı Muhammediler süslüyor" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı Azerbaycan başlıklı konuşmasından satır başları;

Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içindeyiz. Nerede haksızlık varsa adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor.

"KAFKAS İSLAM ORDUSU'NUN YAPTIĞI GİBİ..."

Dağlık Karabağ'da yaşananlar ülkemizin kararlı duruşunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye tıpkı 1 asır önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun yaptığı gibi Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır.

Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla bir kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmış, maziden atiye uzanan yepyeni köprü inşa etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteğiyle 44 süren vatan muhaberesini hamdolsun zaferle taçlandırmıştır. 30 yıldır işgal altında tutulan topraklar kurtarılmış, Dağlık Karabağ hasreti son bulmuştur. Kazanılan zafer askeri, diplomatik, siyasi açıdan çok büyük anlamlar taşıyor.

"KARABAĞ SEMALARINI HAMDOLSUN ARTIK EZAN-I MUHAMMEDİLER SÜSLÜYOR"

Laçin'den Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık ezan-ı Muhammediler süslüyor. İnşallah bundan sonra bölgede merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine işbirliğinin, husumet yerine iyi komşuluk işbirliğinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır.

Azatlık Meydanı'nda yapılan zafer törenlerinde merhum Haydar Aliyev'in tek millet iki millet şiarının ete kemiğe büründüğünü yeniden gördük. Bakü sokaklarında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan Azerbaycanlı kardeşlerimizin coşkusuna biz de heyet olarak ortak olduk. Şehit olan Azerbaycan askerini ve 100 sivil kardeşimizi rahmetle yadettik.

YOL HARİTASI ELE ALINDI

Ziyaretim sırasında yaptığımız görüşmelerde Karabağ konusunda uluslararası alanda ve diğer ülkeler nezdinde izleyeceğimiz yol haritasını ele aldık. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yeniden imar ve çeşitli kalkınma projelerini değerlendirdik. Vatandaşlarımıza kimlikle seyahat imkanını tanıyan protokolün yanı sıra medya ve yatırım alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalanmasına şahitlik ettik. Artık kimlikle Azerbaycan'a gidip geleceğiz.

HER TÜRLÜ SIKINTISINDA CAN AZERBAYCAN'IN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Vatan bayrak ve ezan uğruna canlarını feda eden Azerbaycan ordusunun kahraman neferlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Kazanılan zafer dolayısıyla şahsım ve milletim adına bir kez daha Azerbaycan Türklerini tebrik ediyorum. Bölge ülkelerinin bu zaferden rahatsızlık duymak yerine, bu mutluluğu Azerbaycanlı kardeşlerimle paylaşmaya davet ediyoruz. Türk milleti olarak her türlü sıkıntısında can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz.