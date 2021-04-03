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Türkiye'den Yunanistan'ın attığı 'düzensiz göçmen geçişleri' iftiralarına sert yanıt!

Türkiye'den Yunanistan'ın attığı 'düzensiz göçmen geçişleri' iftiralarına sert yanıt!
03.04.2021 00:40
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İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Midilli Adası bölgesinde 7 geri itme olayında toplam 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çataklı Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'yi etiketleyerek "Olayları çarpıtarak ölüme ittiğiniz insanlar hakkında yalan söylemek insan vicdanına uyuyor mu?" dedi. İsmail Çataklı ayrıca "Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için çalışan Türk Sahil Güvenlik ekiplerine iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a yüklendi. Çataklı, Türkiye tarafından kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anını ve yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı. Videoda göçmenler Yunanistan güçleri tarafından dövüldüklerini ve ölüme itildiklerini anlattı.


İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Midilli Adası bölgesinde 7 geri itme olayında toplam 231 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çataklı Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'yi etiketleyerek "Olayları çarpıtarak ölüme ittiğiniz insanlar hakkında yalan söylemek insan vicdanına uyuyor mu?" dedi. İsmail Çataklı ayrıca "Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için çalışan Türk Sahil Güvenlik ekiplerine iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a yüklendi. Çataklı, Türkiye tarafından kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anını ve yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı. Videoda göçmenler Yunanistan güçleri tarafından dövüldüklerini ve ölüme itildiklerini anlattı.
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