Oyun bitti! AKINCI'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı atv'nin fenomen dizisi AKINCI, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin 14. bölümü çok konuşulurken 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Akıncı'nın 15. yeni bölümünde neler olacak? İşte atv izleyicisinin merakla beklediği AKINCI dizisinin yeni bölüm fragmanı...