Haberler Video Haber Videoları Oyun bitti! AKINCI'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Oyun bitti! AKINCI'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Oyun bitti! AKINCI'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı
03.04.2021 00:59
Ana Sayfa 03:29
Yunan zulmü!
Ana Sayfa 04:06
Akıncı, Cevdet'in peşinde!
Ana Sayfa 04:37
"Hayatıma artık Fatih olarak...
Ana Sayfa 01:06
Günün en acı karesi
Ana Sayfa 01:59
Büyük şans! 10 lira verdi 200...
Ana Sayfa 03:20
Bakan Akar ve komutanlar en...
Ana Sayfa 02:24
Mide bulandıran vahşet! '...
Ana Sayfa 12:06
Erol Karakoç: Kadın arabada...
Ana Sayfa 03:21
O ilimizde bu ayda 8 metre kar
Ana Sayfa 01:25
Feci tren kazası: 36 ölü
Ana Sayfa 00:37
DEAŞ'lı terörist sınırda...
Ana Sayfa 04:49
Borsa güne nasıl başladı? 2...

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı atv'nin fenomen dizisi AKINCI, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin 14. bölümü çok konuşulurken 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Akıncı'nın 15. yeni bölümünde neler olacak? İşte atv izleyicisinin merakla beklediği AKINCI dizisinin yeni bölüm fragmanı...


ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken herkes merakla 15. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

AKINCI dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Haber Videoları