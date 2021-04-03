Oyun bitti! AKINCI'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı atv'nin fenomen dizisi AKINCI, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin 14. bölümü çok konuşulurken 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Akıncı'nın 15. yeni bölümünde neler olacak? İşte atv izleyicisinin merakla beklediği AKINCI dizisinin yeni bölüm fragmanı...
ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken herkes merakla 15. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.
AKINCI dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.